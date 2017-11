Eesti meeste kiiruisutamine on seni võrdunud Ants Antsoniga, kuid nüüd on kõrvale kerkimas ka Marten Liiv, kelle nimel on täna 500, 1000 ja 1500 meetri Eesti rekordid. Olime väga õnnelikud, kui kuulsime, et Liiv täitis nädal tagasi Calgarys olümpianormi, kuid samas segaduses, sest see ei taga talle veel olümpiapääset, seisis sihtasutus Noored olümpiale blogipostituses. Tuleb välja, et 2018.aasta Pyeongchangi taliolümpiale pääsemiseks tuleb kiiruisutajatel täita olümpianorm ning lisaks sellele koguda MK-etappidelt võimalikult palju punkte või mahtuda aegade põhjal kõige kiiremate sportlaste sekka. 17. novembril Calgarys CanAm International nimelisel võistlusel 1000 meetri distantsil olümpianormi (1.10,50) alistanud ja Eesti rekordit uuendanud Marten Liivi sõnul on tal kõige suuremad võimalused olümpiale pääsemiseks just sellel distantsil. Nüüd kui norm on täidetud (uus rekord 1.09,32), tuleb keskenduda järgnevatele MK-etappidele. Pyeongchangi oodatakse 1000 meetri starti 36 meessportlast, kellest 20 tagavad pääsu olümpiale MK-etappide punktide arvestuse järgi ja 16 sportlast aegadega.

Probleem on aga selles, et arvesse minevaid MK-etappe on ainult neli. Esimesed kaks on juba toimunud (10.-12. novembril Hollandis ja 17.-19. novembril Norras) ning seal ei õnnestunud Liivil ennast punktikohale sõita.

Aga kaks on veel ees. Kolmas etapp toimub 1.-3. detsembril Kanadas, Calgarys ja neljas etapp 10.-12. detsembril USA-s, Salt Lake Citys. Seega on Liivil kaks võimalust, et näidata niivõrd kiireid aegu, mis tagaksid olümpiapääsme. Et kahe viimase etapiga on punktitabelis kõrgele kohale pääsemine keeruline, siis peamine eesmärk kahel järgneval etapil on sõita nii kiire aeg, et tagada koht 16 sportlase seas, kes pääsevad Pyeongchangi aegade võrdluses.