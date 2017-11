Teisest küljest – äkki karistusi juba piisavalt, sest 27. novembri seisuga on Venemaalt võetud tagantjärgi ära 13 medalit, millest kuus on kuldsed. Eluaegse olümpiakeelu on teeninud 19 sportlast.

Seda kuupäeva on paaril korral edasi lükatud, aga hetkeseisuga on 5. detsember see päev, mil Rahvusvaheline Olümpiakomitee langetab lõpliku otsuse, kas lubada Venemaa sportlasi oma lipu all starti Pyeongchangi taliolümpiale.

Venelased on nö. tagajalgadel, eriti hokiringkonnad, teatades, et kui Vene lipu all mängida ei saa, siis ei minda üleüldse. Õli lisas kõvasti tulle ka KHLi president Dmitri Tšernõsenko, kes teatas, et keelu puhul KHL pausi ei tee ja leegionäre seega olümpiale ei lubata.

Täielik hullumaja! See avaldus ajas „harja punaseks“ isegi suurel Venemaa sõbral Rene Faselil, kes on ju Rahvusvahelise Jäähokiföderatsiooni (IIHF) president. Šveitslane jäi esialgu lausa sõnatuks, mõni aeg hiljem prahvatas välja, et KHL ja NHL lõhuvad rahvusvahelist jäähokit.

Kui NHL on võimas iseseisev organisatsioon ja ei pea kellegi sõna kuulama, siis KHL on Venemaa Jäähokiföderatsiooni „hõlma all“, viimane aga omakorda IIHFi liige, seega peab katusorganisatsiooni seaduseid täitma. Seda, et asi käärib kõvasti, näitab ka asjaolu, et Venemaa jäähokiboss, endine megakuulus väravavaht Vladislav Tretjak käib olümpiabossidega aeg-ajalt kohtumas ja maad kuulamas.

Vladislav Tretjak (vasakul) kandmas Sotši olümpiatuld. (MATT SLOCUM)

Ja veel – Kanada, USA, Soome ja Tšehhimaa jäähokiliidud on juba saatnud KHL-ile ametliku kirja palvega liigas mängivad leegionärid olümpiale lasta. Seda siis juhul, kui Venemaa oma lipu all seal osaleda ei saa. See juba näitab, et sellist varianti kardetakse päris tõsiselt.

Ja lisaks veel üks tõsiasi – Vene Riigiduumas olla ettevalmistamisel seaduseelnõu, mis andvat seadusliku aluse leegionäre KHList mitte olümpiale lasta... Kommentaarid on liigsed.

Kogu see möll käib eelkõige selle tõttu, et NHLi mängijate puudumisel oleks Venemaa hokikoondis Pyeongchangi olümpial mäekõrgune favoriit ja hokikuld olümpialt on Venemaale väga-väga tähtis asi.

Süda valutab, et mis saab ROKi karmi otsuse korral KHList? Hästi kahtlane, kas ülikõvade palkadega leegionärid lõpetavad vaatamata hiiglaslikele trahvidele ühepoolselt lepingu ja kihutavad olümpiale. Pahaseid ja solvunuid tippmängijaid aga tekiks kohe juurde kümnete kaupa.