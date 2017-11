Eesti korvpallur Maik-Kalev Kotsari koduülikool South Carolina alistas USA üliõpilasliiga NCAA kohtumises võõrsil Florida rahvusvahelise ülikooli 78:61. 33 minutit mänginud Kotsar tegi mitmekülgse esituse.

210 cm pikkune Kotsar kogus 16 punkti (visked väljakult 13st 8, vabavisked 1st 0), 6 lauapalli, 6 resultatiivset söötu ja 3 vaheltlõiget, lisaks sai ta kirja ka ühe blokeeritud viske. South Carolina meeskonna koduleht tõi välja, et 16 punkti on Kotsari NCAA karjääri rekordi kordamine, söötudes püstitas eestlane aga isikliku tippmargi.

Teise poolaja 40:25 võitnud South Carolina resultatiivseim oli Chris Silva 26 punkti ja 10 lauapalliga, lisaks talle ja Kotsarile jõudsid kahekohalise punktiarvuni ka Justin Minaya (13) ja Frank Booker (12). South Carolina on võitnud viis ja kaotanud ühe kohtumise.

Kotsari keskmine punktiarv (10,0) on selgelt suurem kui mullu (5,8), oluliselt on tõusnud ka vaheltlõigete arv (1,8 vs 0,7). Vabavisete tabavus on kahjuks jäänud aga samaks - kui mullu läksid vabaviskejoonelt sisse 39,6 protsenti üritustest, siis nüüd 38,9. Väljakult tabab ta endiselt viskeid 49 protsendiga.

