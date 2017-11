Rahvusvahelise Olümpiakomitee Denis Oswaldi juhitav komisjon avaldas eile õhtul esimese põhjaliku seletuse, miks tühistatakse rida Venemaa sportlaste tulemusi 2014. aasta Sotši olümpiamängudel. Laskesuusataja Jana Romanova ahastas: tahaks ebaõiglusest lihtsalt karjuda!

"Kõik praegu toimuv tähendab suurimat ebaõiglust!" ütles Sotšis hõbemedali võitnud Romanova agentuurile TASS. "Tahaks lihtsalt karjuda. Loomulikult anname apellatsiooni CASi (rahvusvaheline spordiarbitraaž - toim). Kui me ei saavuta õiglast lahendust, viskan enne medali prügikasti kui tagastan ROKile. Ma ei anna seda ROKile iial tagasi. Nad teevad otsuseid tõenditeta. Olen väga palju kordi läbinud WADA ja RUSADA kontrolli. Nad lihtsalt otsustasid, et me rikkusime Sotšis antidopingureegleid."

Mis siis on Oswaldi komisjoni põhjendatud seletuses kirjas, milles venelasi süüdistatakse? Mille eest karistati näiteks murdmaasuusatamises olümpiavõitjaks tulnud Aleksandr Legkovi?