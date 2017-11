Sudaani jalgpalli kõrgliiga kohtumises sealsete tippklubide Al Hilal Omdurmani ja Al-Merreihi vahel pälvisid suurimat tähelepanu Al Hilali poolehoidjad, kes olid valmis teinud plagud, millesarnaseid kohtab harva.

Nimelt lehvitati hiigelsuurt Adolf Hitleri nägu ja kõrval moodustati üheskoos sõna "holokaust". Al Hilali fännid ei valanud Põhja-Aafrika vutiajakirjaniku Wael Jabiri sõnul viha välja otseselt juutide ega Iisraeli riigi peale, vaid "tervitasid" loosungitega vastaseid.

Nimelt kutsutakse Al-Merreihi Sudaanis halvustavalt "sionistideks", sest nende logo ehib viisnurk. Rohkem teadaolevaid seoseid juutidega Al-Merreihil aga pole. Kohtumise võitis Al Hilal 2:0.

Fare is investigating a shocking incident at a league match in #Sudan over the weekend. Supporters of Al Hilal Omdurman displayed a banner with a portrait of Hitler and the words ‘holocaust’. A gruesome first for Sub-Saharan Africa. https://t.co/RlaWHFZgLw pic.twitter.com/62VbUM165f