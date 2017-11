November tõi muudatuse Eesti suusaliidu murdmaasuusatamise alakomitee juhtimisse, kui kohalike valimiste järgselt otsustas murdmaa alajuht Arne Tilk asuda Põlva abivallavanema ametisse, kirjutas peasekretär Tõnu Seil suusaliidu uudiskirjas.

Suusaliidu büroo koostöös murdmaa alakomitee juhatusega kuulutab lähipäevil välja konkursi vabanenud kohale parima kandidaadi leidmiseks.

Alaliidule oponeeriva Team Haanja esindajad on korduvalt suusaliidu tegevust kritiseerinud ja pahameele eest pole pääsenud ka Tilk. Ka mullu vaidlesid Team Haanja ja suusaliit sportlastega sõlmitava lepingu üle ja pikalt oli õhus võimalus, et paljud sportlased ei saa MK-sarjas võistelda.

"Sportlaste närvidega mängiti kõvasti – kord öeldi, et nad saavad võistelda, siis jälle, et ei saa," rääkis Team Haanja treener Anti Saarepuu mullu Õhtulehele. "Nii ei tohi teha, see on alatu. Nüüd võistlesid Marko ja Raido korralikult! Aga kui nad poleks starti pääsenud? Mis on suusaliit ilma sportlasteta? Murdmaa alajuht (Arne Tilk – toim) ja peasekretär (Tõnu Seil) astugu tagasi!" lisas ta.