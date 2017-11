Hispaania väljaanne El Confidencial kirjutas, et alates 2010. aastast Ferrari vormel-1 meeskonda toetanud Hispaania pank Santander kavataseb Itaalia tiimi sponsoreerimisest loobuda.

Seni on Santander oma logode näitamise eest maksnud Ferrarile 40 miljonit eurot aastas, aga tiim soovis, et summa kahekordistuks. See olevat El Confidenciali andmetel aga liiga karm nõudmine.

Kui Santander 2010. aastal Ferrariga sponsorlepingu sõlmis, juhtis panka veel Emilio Botin, kes oli suur vormel-1 sarja fänn. Kasuks tuli ka Fernando Alonso siirdumine Renault'st Ferrarisse. Botin suri 2014. aastal ja nüüd juhib ettevõtet tema tütar Ana Patricia, kes pole vormelimaailmast sugugi nii vaimustunud kui oli seda isa.

Santander on viimastel aastatel 10 miljoni euroga toetanud ka Suurbritannia ja Brasiilia etappide toimumist.