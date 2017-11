Liverpooli jalgpalliklubi peatreener Jürgen Klopp ütles tänasel pressikonverentsil, et keskkaitsja Dejan Lovren võib juba homme Inglismaa meistriliiga kohtumises Stoke Cityga platsile joosta. Horvaat on teatavasti otsene konkrent Ragnar Klavanile, kes on viimase kuu aja jooksul stabiilselt Liverpooli algkoosseisu kuulunud.

"Lovren on naasmisele lähedal, pisut paistetust veel on. Ta proovib paari minuti pärast joosta. Emre Can on kindlasti homme meeskonnas tagasi," rääkis Klopp Liverpool Echo vahendusel.

"Me ei muutnud Chelsea vastu koosseisu, et kellelegi meelega puhkust anda. Lihtsalt tahtsin platsile värskemaid jalgu. Arvan, et see taktika töötas päris hästi," lisas ta.

Liverpool hoiab meistrisarjas 23 punktiga kuuendat koha. Esikolmikusse tõusmiseks tuleb Klopi sõnul just nüüd hakata stabiilsemalt võitma. "Algab hooaja otsustav faas. Peame olema 100 protsenti valmis. Minu arvamus on, et me oleme. Tõsi, kui Manchester City nii jätkab, on tiitli saatus otsustanud ja kellelgi teisel pole võimalust. Aga kui kellelgi hakkab kehvasti minema, peame olema valmis nende kohta haarama," lausus ta.

13 vooruga 37 punkti kogunud Manchester City edestab teisel kohal olevat linnarivaali Manchester Unitedit kaheksa punktiga. Kolmas on Chelsea 26 punktiga, Liverpooli edestavad veel Londoni Arsenal (25) ja Tottenham (24).