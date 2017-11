Kus asub praegu jalgpalliheeros Lionel Messi? Barcelonas? Ei. Kanaari saartel? Kindlasti mitte. Kuskil mujal palmide all? Täitsa vale. Õige vastus on hoopis Ida-Soome linn Kuusamo, kirjutab Iltalehti.

Vutistaar tuli koos perega lumisesse Kuusamosse selleks, et talve võlumaal lõbusalt aega veeta ja vaadata kelgukoerte etendust. Nagu arvata võib, sõitis Messi Barcelonast Soome eralennukiga. Barcelona järgmise mänguni on ründajal veel pisut aega - laupäeval kohtutakse Hispaania meistriliigas Celta Vigoga.

"Oli ilus päev. Messi pere oli sõbralik, lahke ja heas tujus," ütles kuulsatele külalistele Kuusamot näidanud Lili Juvonen. Messi on abielus Antonella Roccuzzoga ja neil on kaks last: Thiago ja Mateo.

Nädalavahetusel võõrustas Kuusamost paarikümne kilomeetri kaugusel asuv Ruka suusakuurort maailma murdmaasuusatamis-, kahevõistlus- ja suusahüppeeliiti.

Messi abikaasa jagas Instagramis ka temaatilist fotot: