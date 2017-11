Peagi andis BMW tiim teada, et Kubica ei osale 2011. aasta MM-sarjas. Järgmise hooaja eel lõpetati mehega leping ning paljud arvasid, et poolakas ei istu enam kunagi vormel-1 auto rooli.

Vahepeal autoralli MM-sarjas 14 kiiruskatse võitu noppinud mees teatas tänavu suvel, et asub testima 2012. aasta Renault' vormelit. Oktoobris istus ta juba Williamsi roolis ja pani end proovile Silverstone’i ja Hungaroringi radadel. Nüüd läbis ta 100 ringi Abu Dhabis.

Ajakirjanikud asusid uurima, kuidas toimib kannatada saanud parem käsi. „Ma ei sõida ühe käega, sest vormel-1 auto roolis oleks see mõeldamatu,“ ütles Kubica. „Mõned asjad küll piiravad mind, kuid inimese aju on loodud aitama puuetest üle olema. See on normaalne elu.“

Robert Kubica. (Szilard Koszticsak)

Kubica kinnitab, et füüsiliselt on ta tugevam kui seitse aastat tagasi. „Olen viimased kuus kuud palju tööd teinud. Olen elu parimas vormis, kindlasti paremas kui 2010. aastal.“

Kubica tunnistas, et vormel-1 on viimase seitsme aasta jooksul palju muutunud: „Alustaksin nagu nullist. Kogemustele toetudes saan asjad endale siiski kiiremini selgeks teha.“