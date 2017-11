Rahvusvahelise rattameedia andmetel osaleb Chris Froome tuleval hooajal nii Giro d’Italial kui ka Tour de France’il, vahendab rattauudised.ee.

Hollandi ajaleht De Telegraaf kirjutab, et Giro direktori Mauro Vegni sõnul võiks Froome ajaloolisel, Iisraelist algaval Itaalia velotuuril kaasa teha. “Froome vajab kolmekordset – ta on võitnud Touri ja Vuelta ning nüüd vajab ta Giro võitu, et saada kolmel suurtuuril järjest esikoht,” märkis Vegni.

Kui Froome peaks 2018. aastal Giro võitma, saab temast esimene rattur pärast Bernard Hinault’d, kes pälvinud kolme suurtuuri võidu 12-kuulise perioodi jooksul. Tõsi, kui Sky rattur peaks minema Girol täispangale, läheb tal viienda Touri üldvõidu püüdmine äärmiselt keeruliseks.

Giro algab 10,1 km temposõiduga Jeruusalemmas, millele järgnevad grupisõidud finišitega Tel Avivis ja Eilatis. Kõikide etappide esitlus toimub kolmapäeval Milanos. Ässadest on praeguseks ainult Fabio Aru (UAE Team Emirates) avalikult välja öelnud, et Giro on tema esimene suur eesmärk.