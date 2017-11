Abu Dhabi vormel-1 etapi eel asusid peaaegu kõik piloodid soojendusringil rehve kuumaks kütma, kuid üks mees võttis asja rahulikumalt kui teised.

Loomulikult oli tegemist Ferrariga sõitva soomlase Kimi Räikköneniga. Video, kuidas punane vormel siksakke tegevate autode vahel rahulikult ja sirgjooneliselt kulgeb, on saanud paari päevaga tõeliseks interneti hitiks.

„Ma olen Jäämees. Ma ei pea oma rehve soojendama,“ pani F1 ametlik Twitteri kanal soomlasele sõnad suhu. Hooaja kokkuvõttes sai Räikkönen tänavu neljanda koha.

I'm the Iceman 😎



I don't need heat in *my* tyres 😂#AbuDhabiGP #F1Finale pic.twitter.com/49UQxy1DFD