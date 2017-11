Viimased kaks aastat Leopard Pro Cyclingu värvides pedaalinud jalgrattur Aksel Nõmmela hakkab järgmisel aastal esindama Hollandi kontinentaalset profiklubi BEAT Cycling Club.

Lisaks Nõmmelale ühineb meeskonnaga ka noor belglane Wesley van Dyck. Meeskonnas jätkavad Piotr Havik, Bas Tietema, Arjen Livyns, Danny Maasja Alex Mengoulas, vahendab rattauudised.ee.

BEAT Cycling Club teatas pressiteates, et Aksel Nõmmela on juba demonstreerinud, et suudab UCI sõitudel maailma parimatega võidelda ning Euroopa meistrivõistlustel saavutatud tulemus näitab, et ta saab hakkama ka World Touri tasemel.