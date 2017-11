2016. aastal Tallinna Levadia jalgpalliklubi särgis Eesti meistriliigas 30 mängu pidanud Anton Mirantšuk teeb Venemaal suurepärast hooaega. Tema koduklubi Moskva Lokomotiv juhib sealset kõrgliigat, lähim konkurent Peterburi Zenit jääb juba kuue punkti kaugusele.

22aastane Mirantšuk on tõusnud klubis kindlaks põhimeheks ja tänavu on ta väljakul käinud kõigis 18 kohtumises. Mehe arvel on seitse väravasöötu ja üks värav (2:2 viigimängus Moskva CSKA vastu). Euroopa liigas on Mirantšukile samuti pidevalt mänguaaega jagunud ja ka seal tegi ta oktoobris skoori, kui lõi värava Tiraspoli Sheriffi vastu.

Äsja Levadias mänginud mees kuulub alates oktoobrist ka Venemaa koondisesse ning tal on täiesti reaalne võimalus pääseda ka suvisele MMile. Debüüdi tegi Mirantšuk 4:2 võidumängus Lõuna-Korea üle, teist korda tuli ta vahetusest väljakule 3:3 viigimängus Hispaania vastu.