Aasta sportlase hääletus on loodud sporti ja spordifänne ühendama. Kui rahval on soov Ott Tänakut toetada ka individuaalsportlasena, siis las rahva hääl kõlagu! Vaata ja hääleta https://aastasportlane.eok.ee Elagu valimisralli Aasta sportlane 2017:)! @otttanak #aastasportlane2017 #terveeestieest (pilt O.Tänak FB)

