Murdmaasuusatamise Ruka MK-etapil meeste sprindis 11. koha saanud Marko Kilp on rahul, et endale olümpiakoha kindlustas, kuid koondis jätkab tööd selle nimel, et PyeongChangis esindaks Eestit kuus murdmaameest.

ERRi spordiportaal uuris mehe käest, kas olümpiapääsme olemasolu teeb olukorra vaimselt lihtsamaks? „Veel ei saa öelda, et on olemas, Eestil on liiga vähe kohti. Proovime meeskonnaga neid võimalikult palju juurde hankida. Kuus kohta meestele on praegu meie eesmärk,“ vastas Kilp.

Ta lisas, et ei keskendu tänavu vaid sprindivõistlustele: „Kindlasti vaja distantsi FISi [punkte] ka vaja parandada, kui tahad olümpiakohti juurde tuua. Distantsi on ka vaja sõita.“