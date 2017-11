M-Sport kinnitas, et järgmisel aastal kihutavad nende rallitiimis Elfyn Evans ja Sebastien Ogier.

„Sebastieni ja Elfyni jätkamine on meeskonnale suurepäraseks uudiseks. Oleme selle nimel palju vaeva näinud ja see tähendab, et nüüd saame keskenduda järgmisele hooajale,“ ütles meeskonna juht Malcolm Wilson. Ta lisas, et Suurbritannia tiimi eesmärk on kaitsta nii individuaalset kui meeskondlikku MM-tiitlit.

Ogier oli varem öelnud, et jätkab M-Spordis vaid juhul, kui Fordi tehas hakkab tiimi rohkem rahaliselt panustama. Wilson pidas terve läinud hooaja jooksul autotootjaga läbirääkimisi ning lõpuks jõuti kõiki osapooli rahuldava lepinguni. Seega võib eeldada, et M-Sport läheb uuele hooajale vastu võimsamana kui kunagi varem.

Väidetavalt kaalus Ogier ka karjääri lõpetamist. Mõne aja eest avaldasToyotaga liitunud Ott Tänak lootust, et saab Ogier'd võita enne, kui viimane asjad lõplikult kokku pakib. Eestlase lootus täitus!

Here's the news you've all been waiting for... we are delighted to confirm that @SebOgier and @ElfynEvans will lead our team throughout the 2018 @OfficialWRC season!



