5. detsembrist võib saada päev, mil olümpialiikumises algab uus ajaarvamine. Siis otsustab rahvusvaheline olümpiakomitee ROK lõplikult, kas Venemaa lubatakse Pyeongchangi taliolümpiamängudele või mitte. Ja kui lubatakse, kas oma lipu all.

Põhjuseks ikka ligi neli aastat tagasi Venemaal peetud Sotši talimängud. Ilmsiks on tulnud suur riiklik petuskeem ja karistusi jagatud juba 19 sportlasele. Üleeile õhtul põhjendas ROK esimest korda pikemalt (nn motiveeritud otsus), miks karistati Sotšis 50 km suusamaratoni võitnud Aleksandr Legkovi, kellelt võeti medal ja kes sai eluaegse olümpiamängudel osalemise keelu. Peagi lubatakse põhjalikke ülevaateid ka ülejäänud karistatud sportlaste osas.

ROKi täitevkomitee liikmest advokaadi Denis Oswaldi juhitava komisjoni teatel on karistuste määramisel mitu põhilist allikat. Esiteks on välja selgitatud Richard McLareni kurikuulsa dopinguraporti vettpidavus, teiseks leitud, et Moskva dopingulabori endine juht ja Sotši mängude dopinguskeemi ninamees, USAsse pagenud vilepuhuja Grigori Rodtšenkov on usaldusväärne tunnistaja, samuti on Legkovi puhul tõendatud dopinguproovide tahtlik rikkumine.

Legkov figureeris nn Duchessi nimekirjas (Sotši medalipretendendid, kes väidetavalt tarvitasid dopingaineid sisaldanud „Rodtšenkovi kokteili"), mis juba „iseenesest on väga tugev argument".