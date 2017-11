Inglismaa jalgpalli kõrgliigas tegi suurepärase esituse Leicester City, kes sai koduväljakul 2:1 jagu Tottenham Hotspurist.

Fännid mäletavad, et hooajal 2015-2016 mängisid Leicesteri ootamatu tiitlivõidu juures suurt rolli väravakütid Jamie Vardy ja Riyad Mahrez. Need samad mehed tõusid täna taas Leicesteri sangariteks, lüües mõlemad ühe värava. Viimati tegid Mahrez ja Vardy samas matšis skoori tänavu märtsis.

Tottenhami tabamus kanti Harry Kane’i nimele. Inglane on oma karjääri jooksul löönud Leicesteri võrku koguni 11 väravat.

Hooaega hästi alustanud Tottenhami vorm on viimasel ajal veidi alla käinud ja praegu hoitakse tabelis 24 punktiga viiendat kohta, kuid homme võivad neist mööduda Liverpool ja Burnley, kes kohtuvad vastavalt Stoke City ja Bournemouthiga. Leicester hoiab tänaõhtuse seisuga 17 punktiga üheksandat kohta.

Young vedas ManU raske võiduni

Manchester United sai täna võõral väljakul 4:2 jagu Watfordist. 19. ja 25. minutil tegi kauglöökidest skoori 32aastane Ashley Young, ühe tabamuse lisas avapoolajal ka Anthony Martial.

Kodumeeskond ei jätnud aga jonni. 77. minutil lõi Troy Deeney penaltist ühe värava tagasi, peagi vähendas vahe minimaalseks Abdoulaye Doucoure. Viigiväravaks Watfordil enam jõudu ei jagunud, vaid hoopis Jesse Lingard vormistas 86. minuti soololäbimurde järel lõppskoori.

Viimati lõi Ashley Young ühes liigamängus kaks väravat 2012. aastal, kui United sai võõrsil 3:1 jagu Tottenhamist. Watfordi kodustaadionil Vicarage Roadil sai ta kahe väravaga viimati maha 2006. aastal, kui kandis ise kollast Watfordi särki, vastaseks oli toona Fulham.

Inglismaa meistriliiga liider on endiselt Manchester City, kes edestab Unitedit viie punktiga, kuid neil on matš vähem peetud. City võõrustab homme Southamptonit.

FT: Watford 2 #MUFC 4. A hugely entertaining game ends with three points for the Reds, thanks to goals from @youngy18 (2), @AnthonyMartial and @JesseLingard! #WATMUN pic.twitter.com/4kveUJwrvY