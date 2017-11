Ülehomme loositakse Moskvas alagruppidesse jalgpalli MMile pääsenud 32 meeskonda, fortuunaks on FIFA valinud Inglismaa koondise omaaegse ründestaari Gary Linekeri.

Lineker viibib juba Moskvas ja postitas sotsiaalmeediasse foto enda viibimisest Kremlis. Ajaleht Daily Mail uuris välja, kui palju Linekerile tähtsal õhtul tähtsa rolli etendamise eest makstakse. Summa suurusjärk on 20 000 eurot.

Huvitav on ka teada saada, millisesse alagruppi Lineker sokutas Inglismaa loosimise proovis? Vaata seda tema säutsust!

First full rehearsal of the @FIFAWorldCup draw has thrown up this beauty of an opening game 😳. pic.twitter.com/Rg6ogVDbCj