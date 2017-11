Kulturist Ott Kiivika elulooraamat "Visa hing" kütab kirgi, näiteks tema omaaegset võistluskaaslast Marek Kalmust puudutav osa.

Kalmus andis positiivse dopinguproovi 2001. aastal Eesti meistrivõistlustel ning ta sai 2008. aastal pärast uuesti vahele jäämist eluaegse võistluskeelu. Kalmus käis raamatust, kus 2001. aasta juhtumist on põhjalikult juttu, rääkimas Vikerraadio saates "Vikerhommik". "Raamatust tuleb selgelt välja, et vähemalt Kiivika hinnangul jooksis teie suhetest must kass pärast seda intsidenti läbi. Oli see nii?" vahendab ERRi spordiportaal saatejuht Taavi Libe küsimust.

"Mingil määral kindlasti. Sellest võiks pikalt rääkida, kuid jään selle juurde, et dopingut ma ei kasutanud 2001. aastal. Kuidas need asjad niimoodi läksid, et see keeld mulle peale pandi, võin aimata, aga ma ei tea. Kellelegi oli vajalik või kasulik, et mind ei oleks Oti kõrval," arvas Kalmus.