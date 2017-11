Kogu Inglismaa meedia kirjutab, et Evertoni jalgpalliklubi uueks peatreeneriks saab Sam Allardyce. Klubi kinnitas, et 63aastane mees tuleb tõepoolest õhtul nende kontorisse, et viimaseid detaile kokku leppida.

Täna õhtul võõrustab Everton liigamängus West Ham Unitedit, seal juhendab Liverpooli linna sinist satsi veel peatreeneri kohusetäitja David Unsowrth, kellest sai vastutaja oktoobris pärast Ronald Koemani vallandamist.

Sam Allardyce will be at USM Finch Farm this afternoon to finalise terms on becoming the new manager of Everton Football Club.



David Unsworth will remain in charge of the Blues for tonight’s Premier League match against West Ham United at Goodison Park. pic.twitter.com/5CkrZrQEgv