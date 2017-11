„Teise nädala metsalaagris olin koos ühe toreda purjetajaga patrullis. Meile tehti test – kas saame hakkama? Adrenaliin tõusis! Saime kompanii ülemat paukpadrunitega lasta ja tema peale karjuda: „Seis!““

Nõnda kirjeldab Eesti aasta parimaks meeskergejõustiklaseks valitud Janek Õiglane hetke, mis talle viimastest nädalatest kõige eredamalt meelde tuleb. Londoni MMi kümnevõistluse neljas mees asus oktoobris staabi- ja sidepataljoni spordirühmas sõduri baaskursust läbima ja naudib elus perioodi, kus ei pea pidevalt spordist mõtlema.

23aastase sportlase sõnul puudub tal vaba aeg ning pidev distsipliin tugevdab vaimu. Nädalavahetustel pääseb ta küll linnaloale ja saab kergejõustikusaalis treenida, kuid see ei kuulu hetkeseisuga prioriteetide hulka.

„Arvan, et mul pole praegu vaja trennides kõvasti rügada. Mentaalse poole pealt saan oma trenni kaitseväes kindlasti kätte. Oma keha kõige ülemist osa tugevdan praegu päris kindlasti. Muutun distsiplineeritumaks ja see on mulle väga hea,“ arutles Õiglane eelmise nädala reedel toimunud kergejõustikuliidu aastalõpugalal, seljas viisakas pintsak, peas sõdurlik siilisoeng.