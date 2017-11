Kui tänase Stoke City - Liverpool matši eel levis arvamus, et külaliste keskkaitses võtab taas koha sisse Ragnar Klavan, siis reaalsuses ei istu eestlane isegi pingil.

Põhjuseks, nagu Liverpooli ametlik Twitter teatab, haigestumine. Jürgen Kloppi õnneks on viimati trauma tõttu platsi kõrvale jäänud horvaat Dejan Lovren võimeline väljakule minema.

Adam Lallana's absence is purely precautionary due to a minor muscle strain.



Ragnar Klavan misses out due to illness. pic.twitter.com/SlWbgtc8QX