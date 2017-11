Ott Tänak on Eesti spordirahva meelel ja keelel isegi pärast rallihooaja lõppu. Sel nädalal said vastu päid ja jalgu Eesti olümpiakomitee (EOK) tegelased, kes jätsid Tänaku välja aasta meessportlaste rahvahääletuse nominentide seast. Nüüdseks on ta ilusti pildi ja nimega EOK kodulehel siiski olemas. Dogma, et rallisõitjat ei saa meessportlase valimisel arvestada, on uppi löödud.

EOK lisas MM-sarja kokkuvõttes kolmandaks tulnud Tänaku nimekirja teisipäeva õhtul ja teates põhjendati otsust rahva sooviga. Seega, kas survele anti lihtlabaselt järgi?

„Ma ei nimetaks seda surveks. Meid ei survestatud, aga kui näeme, et rahval on soov midagi teha, siis anname Tänaku poolt hääletamiseks võimaluse. Sport on emotsionaalne, see on loogiline. Hull oleks see, kui me poleks reageerinud. EOK on väike – meil on kaheksa inimest – ja suudame kiirelt reageerida,“ vastas katuseorganisatsiooni peasekretär Siim Sukles Õhtulehe küsimusele.

Ent nagu selgub, ei hüüdnudki viimne kui üks eestimaalane Tänaku lisamise peale „hurraa!“