Kujutad ette, mul on meeles isegi üks unenägu, mida ma 2-3aastasena nägin! On meeles ka 1980. aasta olümpiamängude karu Miša. Kui ta minema lendas, siis see oli minu jaoks hästi kurb hetk.

Tänase andresepäeva puhul on paslik mõtiskleda, kes on Eesti kuulsaim Andres? Raske öelda, kuid Eesti jalgpallikoondise aegade suurim väravamasin Oper pakub kindlasti nimekaimudele kõva konkurentsi. Pärisime novembri alguspäevil oma 40. juubelit pidanud rahvusesinduse abitreenerilt tema elu verstapostide kohta.

1977. Sündisin!

Elu õudsaim riietus

Eks sellega ole nii, et antud hetkel võib moekas olla, hiljem vaatad ja hoiad peast kinni. Mingeid rumalusi pole loodetavasti teinud, aga ega alati kõige parem olnud ei ole. Üleni teksas ma siiski käinud ei ole.

Elu jubedaim moment

Paljusid jubedaid asju olen võtnud kui elu osa ning pole neile väga tähelepanu pööranud. Saatus on saatus. Taksoõnnetuse (mis põhimõtteliselt Operi karjääri lõpetas – toim.) moment ei olnud üldse õudne. See käis prõmdi ära ja ei osanudki mõelda. Ei saanudki aru, mis toimus, järsku olid igal pool klaasikillud. Jube ei olnud üldse, tagajärjed hakkasid alles hiljem välja lööma. Pool aastat pärast kaelaoperatsiooni oli päris piinarikas, viimased kolm kuud oli selline valu ikka. Aga see on elu osa, ei tahaks üle dramatiseerida.

Elu suurim avastus

Eks nooruses tuleb ikka neid avastusi. Midagi sellist ju ei avasta, et maailm on lapik nagu NBAs on üks vend (Kyrie Irving – toim.), kes seda usub (naerab – toim.).

Elu suurim kahetsus

Kui mul võimalus on, võtan kahe käega kinni. Meelde tulevad mõned meeskonnavahetused. Taanist Venemaale minnes tundsin, et kui sammu ei tee, siis kahetsen. Ega ta kõik perfektne ei ole olnud. Hiina siirdumine oli poole puhkuse pealt, teised olid poole hooaja peal ja supervormis. Kui ma läksin Moskvast Hollandisse, oli seal hooaeg algamas ja ma olin jällegi mina supervormis. Hiinast on kahju, nägin seda taset, oleksin võinud seal palju parem olla. Aga kahetsus pole võib-olla õige sõna.

Elu parim söömaaeg

Vast tuleb veel! Erinevad toidud mulle meeldivad ja mulle meeldib maitseelamusi leida ja kogeda. Kui on hästi tehtud, siis pole vahet, kas on Vene, Jaapani või Itaalia köök. Mu oma naine teeb väga hästi süüa! Neid on nii palju, et ei oska kokku lugedagi. Hiina köök oli mega!

Elu halvim söömaaeg

Võib-olla ma kamafänn ei ole, aga kamašokolaad lapsena väga meeldis. Ei tahaks midagi esile tuua.

Elu magusaim uni