Eesti laskesuusakoondise treener Indrek Tobreluts ei saanud veel täna õhtul oma vuntse maha ajada, sest Johanna Talihärmal jäi Östersundi MK-etapi 15 km individuaaldistantsil punktikohast puudu 21,1 sekundit.

Täpsemalt oli ta kahe trahviminutiga 45. (+3.57,9). Puhtalt suusarajal näitas Talihärm 56. aega, kiireimale (sakslanna Denise Herrmann) kaotas ta 15 km peale 3.40,6.

„Korralik võistlus Johannalt," hindas koondise lasketreener Tobreluts telefonitsi Õhtulehele. "Johanna on tulnud Montanast (USAst, kus ta õpib ja treenib - M.T.) päris korraliku ajavahega. Seda on ka treeningutel lasketiirus näha, et ta pole veel ajavahega täielikult kohanenud.