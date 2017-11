Korvpalliliigas NBA oli tuline mängudeöö, peeti kümme mängu. Lõunanaabrid lätlased said ehmatuse osaliseks, kui nende iidol, New Yorgi staar Kristaps Porzingis väänas juba Miamiga peetud mängu alguses hüppeliigest. Õnneks tundub, et midagi hullu ei juhtunud.

"Praegu saan probleemideta kõndida. Ma ei arva, et vigastus on tõsine, kuid näis, kuidas tunnen end järgmisel hommikul," ütles Porzingis pärast Knicksi saadud 115:86 võitu ESPNi vahendusel. Mängija sõnul otsustab ta klubiga neljapäeval, kas ta läheb ka magnetuuringule. Eile koheselt tehtud röntgen murdu ei näidanud.