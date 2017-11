Inglismaa ajaleht The Guardian tundis muret, ega järgmisel aastal Venemaal peetaval jalgpalli MMil juhtu sama, mis 2016. aasta EMi ajal Marseille's, kui Vene fännid tõstsid inglased linnast sisuliselt välja.

Ajaleht pöördus küsimusega turismikeskuse Visit Russia Inglismaa esindaja Igor Karzovi poole, kel oli lihtne soovitus: ärge kukkuge jooma! "Briti fännid armastavad palju juua ning teame, et me ei suuda tagada nende ohutust, kui nad on korralikult joobnud ja ründavad," ütles Karzov. "Soovitan Venemaal viibimise ajal tarvitada vähe alkoholi. Kui juua pint [õlut] enne või pärast mängu, on see okei.

Venemaal tuleb kõrgel tasemel turvalisuse kontroll, muu hulgas pole soovitatav olla joobeseisundis. Seda kontrollitakse, alkoholi kättesaadavust piiratakse konfliktide vältimiseks. Politsei hoiab olukorda kontrolli all."

Mis puutub Marseille's juhtunusse, siis Karzov loodab, et säärane olukord ei kordu. "Venemaa inimesed on üldiselt väga külalislahked ning MM on paljude elu suurim sündmus. Nad tahavad, et välismaalastest fännid tunneksid end Venemaal vapustavalt ning naudiksid linnu ja riiki."