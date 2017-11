Sloveenia korvpallikoondise Euroopa meistriks aidanud ja klubihooaja alguses Madridi Reali eest imemänge teinud 18-aastases sloveenis Luka Doncicis nähakse üha rohkem võimalikku tuleva suve NBA draft'i esimese asetusega mängijat, kuid noormees teatas nüüd, et pole kindel, kas liitub järgmisel hooajal suurliigaga.

Donciciga vestles online-väljaanne Super EuroLeague ning küsimusele, kas ta mängib siin kontinendil viimast hooaega, kõlas vastus: "Ma ei oska seda öelda. Vaatame, kuidas hooaeg läheb. Keegi ei tea, mida tulevik toob."

Doncic juhib Euroliigas korviküti- (keskmiselt 19,7 punkti) ja efektiivsustabelit (26,4) ning ütles, et superesituste taga on lihtsalt mängu nautimine. "Harjutan kõvasti, kuid tähtsaim on see, et sul oleks ka lõbus. Kui ma ei naudi korvpalli, mängin halvasti. See on asja võti, nii mina kui ka kaaslased peame väljakul toimuvat nautima," rääkis Doncic.