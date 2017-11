Venemaa valitsusjuht Dmitri Medvedev nimetas Sotši OMi afääri põhitunnistaja, USAsse pagenud Moskva dopingulabori endise juhi Grigori Rodtšenkovi vaimselt haigeks inimeseks, kes vajab abi.

Medvedev ütles täna Venemaa meediale antud pressikonverentsil, et dopinguskandaali puhul on tegemist poliitilise teemaga. "Minu hinnangul on see juba kõige puhtamal kujul poliitika. Kui varem olid veel mingid kahtlused, siis nüüd pole neid alles jäänud. See puudutab ka sellesama McLareni aruannet," põrutas peaminister.

Ta lisas: "Seal on veel teised Rodtšenkovi-taolised persoonid, kes avaldavad mingeid päevikuid. Mulle näib, et see on juba pigem psühhiaatriline probleem. Piisab pilgust nendesse päevikutesse, mõistmaks, et see kodanik vajab eelkõige psühhiaatrilist, aga mitte mingit muud abi. Kuid sellele ei pöörata tähelepanu."