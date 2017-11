Praegu võib viiekordse Wimbledoni ja kahekordse US Openi tšempioni leida maailma edetabelis viiendalt tabelirealt.

23 aastat tagasi tennisemaailmas oma debüüdi teinud Venus Williams ei mõtle 37 aastaselt karjääri lõpetamisest. Vanuses, kus enamik sportlasi planeerib hooaeg korraga, unistab ameeriklane 2020. aasta Tokyo olümpiamängudest. Juba Sydney mängudelt üksikmängus kuldmedali võitnud Williamsil on lisaks sajandi alguses saadud tiitlivõistluse medalile auhinnakapis veel paarismängu kullad Sydneyst, Pekingist ja Londonist ning hõbedane autasu Rio de Janeirost. Seda kogu loodab ta täiendada kolme aasta pärast Tokyos. "Mul pole plaaniski tennisemängimist lõpetada," sõnas 37aastane ameeriklanna Entrepreneurile antud intervjuus. "Praegu, kui Tokyo mängud on juba silmapiiril, üritan sinnamaani konkurentsis püsida."

"Viimasel ajal olen üritanud leida mooduseid, kuidas [koolis] endast parim anda, ilma, et see mind hulluks ajaks. Sest vastasel juhul peegeldub allakäik ka hinnetes," sõnas ameeriklanna. "Praegu hakkan aru saama, kuidas koolis käia. Koolist tuleb võtta maksimum, kuid samal ajal tuleb enda aega hoolikalt planeerida. Mõistan seda ehk veidi liiga hilja, siiamaani olin alati käitunud samamoodi nagu tenniseväljakul, kus oli alati oluline täiuslikkus."

Praegu on Venuse elus veel üks muutus. Nimelt sai tema õde Serena just emaks. Väiksele ilmakodanikule tegi tädi aga ebatavalise kingi. "Serena tahtis, et ma kingiksin neile lapseraamatuid, kuid mina tõin neile hoopis laenuõpiku," sõnas Williams samal ajal naerdes.