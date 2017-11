Kuigi üleminekuakna avanemiseni on jätkuvalt veidi üle kuu aega, on agaramad väljaanded juba kuulujutuveski tiivikud tööle pannud. Portugali väljaande A Bola sõnul on Liverpooli jalgpalliklubi jaanuarikuine esimene täiendus Gelson Martines.



Biitlite sünnilinnaklubi pandi portugallasega paari ka suvel, kuid siis sai takistuseks Lissaboni Sportingu poolt küsitav hind. Nüüd, mõned kuud hiljem, on Liverpool valmis lõpuks rahakassa puruks lööma ning 60 miljonit eurot lauale panema, et mees oma lepingust vabaks osta.



22aastane ääreründaja on tänavusel hooajal löönud 20 mänguga 6 väravat, olles niimoodi Sportingu kolmas skooritegija. Viimasel kahel hooajal on mehe saldoks jäänud 7 tabamust.

Esmapilgul tunduks Martinese eest sellise rahasumma välja käimine jabur, kuna Liverpoolil on eesliinis olemas Sadio Mane, Firmino, Coutinho ja Mo Salah. Ometi pole sugugi kindel, kas kõik nimetatud mehed Inglismaale paikseks jäävad. Kui Coutinho ja Barcelona ülemineku-paarisrakend ketras niigi terve tänavuse suve, siis Salahi viimase aja hiilgevorm on silma jäänud Madridi Realile.



Kui nii aga ei lähe ning mehed kõik Albionimaale jäävad, saaks Ragnar Klavani leivaisa endale väga hinnalise vahetusmängija. Samas, Manchester City on meile tänavusel hooajal korduvalt tõestanud, et lai valik ründeosakonnas, võib samamoodi edu tuua. Terava jalaga vahetusmehed ongi põhjuseks, miks ühel meeskonnal on tabelis kirjas 40 punkti ning teisel vaid 26.