Eesti naiste jalgpallikoondise uueks peatreeneriks saab alates 1. jaanuarist soomlane Jarmo Matikainen, kellega sõlmiti leping pikkusega 3+2 aastat.



57-aastane Matikainen on varasemalt olnud seotud erinevate naiste rahvuskoondistega – aastatel 1999-2000 ja 2004-2005 oli ta Soome koondise abitreener ning 2015. aastal Kanada koondise abitreener. 2010-2014 oli Matikainen Walesi koondise peatreener, seejuures tegeles ta lisaks rahvusnaiskonnale naiste jalgpalli laiema ülesehitustööga. Mitut puhku on ta olnud Soome U17 ja U19 koondiste peatreener.



Viimased kolm aastat oli Matikainen ametis Soome Uusimaa piirkonna koolitusosakonna juhina. Aastatel 2000-2009 oli ta Soome Jalgpalliliidu tehniline direktor. Alates 2006. aastast on ta olnud UEFA ekspertgrupi liige, kelle ülesandeks on koostada analüüse erinevate vanuseklasside finaalturniiride kohta ning jälgida naiste jalgpalli tehnilist arengut. Selles ametis oli Matikainen ka suvel toimunud naiste EM-il Hollandis.



Matikainenil on magistrikraad Helsingi ülikoolist ajaloo, poliitika, sotsiaalteaduste ja pedagoogika erialal. 2002. aastast on tal UEFA Pro litsents.



Märkimisväärsematest saavutustest jõudis tema juhendatud Soome U19 koondis 2005. aasta Euroopa meistrivõistlustel poolfinaali. Wales naiste koondis tõusis tema käe all maailma edetabelis esimese 30 piirimaile. Matikainen oli abitreener, kui Soome naiste koondis jõudis 2005. aasta EM-finaalturniiril poolfinaali.



„Saime Jarmoga jutule Hollandis toimunud naiste jalgpalli treenerite konverentsil ning temaga rääkides mõistsime, et meil on ühtemoodi nägemused ja arusaamad selles osas, mida oleks vaja teha Eestis naiste jalgpalli arendamiseks. Tema kogemused Walesi naiskonna eesotsas ja sealse naiste jalgpalli arendamisel tulevad kindlasti kasuks, sest Walesi naiste jalgpall oli sarnases situatsioonis nagu meie praegu ehk oli tarvis üles ehitada kindlam struktuur,” kommenteeris valikut Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Anne Rei.



„Lisaks sellele, et Jarmo asub koondise peatreeneriks, jääb tema ülesandeks ka naiste jalgpalli arengu eest vastutamine, sealhulgas noortekoondiste püramiid. Ta asub koordineerima kõikide koondiste tööd nii-öelda mentori rollis. Eesmärgiks on ka uute perspektiivikate treenerite kaasamine, et koondiste juurde kaasatavate juhendajate ring oleks lai,” tõi Rei lühidalt välja uue juhendaja ülesanded.