Viie viimase aasta jooksul neli korda Tour de France'i võitnud Chris Froome kinnitas, et osaleb järgmisel hooajal nii Giro d'Italial kui ka Prantsuse velotuuril, kirjutab rattauudised.ee

"Kui ma peaksin ühel ja samal aastal võitma nii Giro kui ka Touri, oleks see märkimisväärne vägitükk," sõnab Froome. "Mind soosib asjaolu, et Giro ja Touri vahele jääb võrreldes tänavusega lisanädal. See võimaldab rohkem taastuda ja treenida ning annab võimaluse startida mõlemal võidusõidul heas vormis."

Kui tänavu lisaks Tourile ka Vueltal triumfeerinud Froome peaks Girol esikoha teenima, saab temast seitsmes rattur, kes kõigil kolmel suurtuuril võidutsenud.

Ainult seitse ratturit on saanud hakkama Giro-Touri duubliga, viimati oli selleks Marco Pantani aastal 1998. Froome on osalenud Girol kaks korda - 2009. aastal sai ta 36. koha, aasta hiljem ta diskvalifitseeriti 19. etapil, sest hoidis Mortirolo mäest üles sõites mootorrattast kinni.