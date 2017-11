Eesti naiste jalgpallikoondise uueks peatreeneriks saab alates 1. jaanuarist soomlane Jarmo Matikainen, kellega sõlmiti leping pikkusega 3+2 aastat. Lisaks jääb tema ülesandeks ka naiste jalgpalli arengu eest vastutamine, sealhulgas noortekoondiste püramiidi ehitamine. Tänasel pressikonverentsil väljendas 57aastane soomlane rõõmu, et saab Eesti naiste vutti arendama hakata. "Eestis on hea potentsiaal, ootan huviga mängijate ja teiste treeneritega koostööd," lausus ta alustuseks. "Siin on vajadus õige koondiste struktuuri järele. Samuti peavad klubid tagama noortele hea arengukeskkonna. Ja mis kõige tähtsam, igal Eestimaa tüdrukul peab olema soovi korral võimalus jalgpalli mängida."

Matikainen lisas, et vestles hommikupoolikul mitu tundi oma eelkäija Indrek Zelinski ja noortekoondiste treeneritega. "On tehtud palju head tööd, mille peale meie koostöö ehitada. Olen elevil ja kindel, et suudame Eesti naiste jalgpallis ühe hea asja välja võluda."

Kaks ülesannet, A-koondise juhendamine ja üldisemalt naiste jalgpalli arendamine olla tema sõnul tihedalt ühendatud, mistõttu polevat raske nendevahelist balanssi leida. Kusjuures stardipositsioon olevat parem kui 20 aastat tagasi Soomes. Mida ta soovib lepingu esimese kolme aasta jooksul saavutada? "Esiteks tahaksin, et koondiselaagris oleks professionaalne keskkond. Ja et noortekoondis tegusteks samadel põhimõtetel. Loomulikult tahan ka häid tulemusi, aga usun, et need tulevad iseenesest, kui tagame mängijatele head tingimused."