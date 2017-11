Venemaa presidendi Vladimr Putiniga pääsevad näost näkku rääkima vaid privilegeeritud inimesed, mistõttu tuleb riigipeaga kontakti saamiseks tihti loomingulisust üles näidata.

Nii talitlesid ka Rahvusvahelise Olümpiakomitee poolt dopingutarvitamises süüdi mõistetud Venemaa bobikelgutajad Aleksandr Kasjanov, Aleksei Puškarjov ja Ilivir Huzin ning skeletonisõitjad Aleksandr Tretjakov ja Jelena Nikitina.



Nimelt postitasid atleedid sotsiaalmeediasse avaliku kirja, kus nad president Vladimir Putini abi paluvad.



"Meie, Venemaa koondise bobikelgutajad ja skeletonisõitjad, oleme esindanud oma kodumaad kõikidel rahvusvahelistel võistlustel ja olümpiamängudel. Oleme õnnelikud ja uhked, kui kõlaritest kostub Venemaa hümn ja meie riigilipp masti hõisatakse. Praegu oleme ebaausalt sellest võimalusest ilma jäänud.



Palume, teie abi selle teemaga tegelemisel ja õigluse jalule seadmisel. Siiralt teie sportlased: Aleksandr Kasjanov, Aleksei Puškarjov, Ilivir Huzin, Aleksandr Tretjakov ja Jelena Nikitina," kulges Nikitina Instagrami üles riputatud kirjas.

Vladimir Putini pressiesindaja Dmitri Peskov sõnas aga, et sotsiaalmeedia ja Instagram pole koht, kus riigipeaga ühendust võtta. "Minuni on jõudnud tõepoolest info, et keegi üritas kontakti saada," vastas Peskov. "Aga saage aru, Instagram pole, ega saa kunagi olema, ametlikuks suhtluskanaliks, mille vahendusel Venemaa presidendiga suhelda."