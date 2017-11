New York Knicksi poolehoidjad hoidsid läinud ööl hinge kinni, kui nende lätlasest staarmängija Krisaps Porzingis oli sunnitud vigastuse tõttu väljakult lahkuma.

221sentimeetrine mängumees väänas kohtumises Miamiga hüppeliigest. Vahetult pärast mängu sõnas töötajate poolt riietusruumi tassitud Porzingis, et saab siiski probleemideta kõndida. "Ma ei arva, et vigastus on tõsine, kuid näis, kuidas ma end järgmisel hommikul tunnen," sõnas mees vahetult pärast 115:86 võidumängu.

Meeskonnakaaslased Porzingist riietusruumi tassimas. (Andy Marlin)

Teises ESPNile antud intervjuus oli lätlane veelgi optimistlikum. Kui mehelt küsiti, millal ta uuesti platsile jookseb, vastas ta, et loodetavasti juba järgmises mängus. "Ma väga loodan, et ma saan ... nad kutsuvad mind ikkagi sisalikuks, sest ma paranen nii kiiresti," vastas Porzingis muheledes. "See ei tundu midagi tõsist olevat. Ravin selle välja ja loodetavasti on sisalik laupäeval taas terve."

22aastane lätlane on NBAs tegemas tõelist läbimurdehooaega. Tänavu on mehe keskmisteks näitajateks 25,9 punkti, 6,8 lauapalli ja 2,1 blokki mängu kohta.