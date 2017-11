Laskesuusatajad võistlevad täna Rootsis, Östersundis, kus on kavas meeste 20 kilomeetri eraldistardist sõit.

90. numbri alt rajale läinud Roland Lessingut tabas mõned minutit enne starti ebameeldiv uudis. Koondise peatreener Indrek Tobreluts sõnas ETV otse-eetris, et nimelt läks tema hoolealune stardikoridorist oma suuski võtma, kuid mida mehe asjade juures polnud, oli suusapaar.



Niisiis oli eestlane sunnitud kärmelt varusuusad üles otsima ja nendega rajale minema. See aga jätab suusarajal kindlasti oma jälje, sest soojendussuusad on meestel teatavasti ettevalmistamata.



Suure tõenäosusega haaras keegi konkurentidest kogemata suusakoridorist valed suusad kaasa, mistõttu meie mees tühjade pihkudega jäi.



Lisaks Lessingule on eestlastest võistlustules Rene Zahkna ja Kauri Kõiv.