Viimastel päevadel on kirgi kütnud haridusministeeriumi otsus, millega kaotatakse suure tõenäosusega järgmisest õppeaastast kehalise kasvatuse tundides hindamisnormid. Lihtsalt öeldes hinnatakse iga õpilase individuaalset arengut.

Antud teemal on arutatud juba pikalt. Esimesed otsused revolutsioonilise uuenduse jaoks tehti 2010. aastal Eesti Spordi Kongressil. Seal käis üks töögrupp välja, et kehalist kasvatust peaks uuendama ja moderniseerima, nii et sellest saaks liikumisõpetus. Toona pandigi töö tasapisi käima.

Umbest samas ajast koostati ka dokument Eesti sport 20-30, kus on fikseeritud põhisuunad 2030. aastani. Seal on neli alapunkti, millest üks kätkeb liikumisharrastust ja selle tähtsust. See ongi raamistik, millest tänasel päeval lähtutakse.

„Tartu ülikooli liikumislabor on juba viimased kolm aastat vaeva näinud ja uut kontseptsiooni välja töötanud,“ selgitas Eesti olümpiakomitee (EOK) liikumisharrastuste juht Peeter Lusmägi. „Nad on kirja pannud, milliseid sisulisi muutusi on vaja ja oleme seda EOK-s arutanud ja heaks kiitnud.“