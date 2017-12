Cristiano Ronaldo teab, et ta on jalgpalligeenius. Füüsiliselt üliandekas mees, keda on õnnistatud tohutu töövõime ja -tahtega. Viimasel ajal on Portugali ründeäss teinud kõik endast oleneva, et oma geene edasi kanda. Mõne kuu jooksul sündis tema perre kolm last… kahelt emalt!

Juunis nägid Ameerika Ühendriikides ilmavalgust kaksikud Eva ja Mateo, novembris tegi meie planeedil esimesed karjed tütar Alana Martina. 2010. aastast pakub uhkele isale rõõmu Cristiano Ronaldo juunior. Kokkuvõttes on ajaloo parimate jalgpallurite hulka kuuluval mehel neli last, kellel on kolm erinevat ema.

Ronaldo lähedased on rääkinud, et isaks olemine on mehe elus ülitähtsal kohal, sest tema enda enda isa suri 52aastaselt alkoholi liigtarbimisest tekkinud maksakahjustustesse. Ronaldo ise alkoholi ei tarbi ja kui mõni ajaleht püüab vastupidist väita, ootab neid ees kohtutee.

Viimased 12 aastat ilma isata elanud jalgpallur võttis seega ette püha eesmärgi pakkuda oma lastele imelist elu – sellist, millest tema omal ajal ilma jäi.