Kõiki laskesuusatamisesõpru tabas täna meeste 20 km eraldistardist sõitu jälgides ebameeldiv üllatus, kui minut enne Roland Lessingu finišeerimist, teatati ETV ekraanilt, et nende ülekandeaeg on lõppenud.



"19,6 km vaheajapunktis oli Lessing 59. kohal, seega tundub, et esikuuekümnesse ühe sportlase saame," kõlasid ülekannet kommenteerinud Karl Mihkel Elleri viimased sõnad mõned sekundid enne seda, kui ETV2 pealt läksid eetrisse viipekeelsed uudised.



Paraku nii ei läinud. Lessingust tagapool startinud sportlastest näitas koguni kuus laskesuusatajat paremat minekut, mis meie mehe paremusjärjestuses kokkuvõttes 65. positsioonile kukutasid.



Miks aga jäi televaatajal täna meie parima koha välja sõitnud laskesuusataja finiš nägemata?



"See oli puhas režissööri viga, et me Lessingut finišisse ei lasknud," tunnistas ERR-i sporditoimetuse juht Rivo Saarna Õhtulehele. "Tegelikult oleks pidanud selle minuti ära ootama. Minu poolt olid juhised antud, et ootaksime Lessingu ära. Tegemist oli lihtsalt inimliku eksitusega režissööri poolt."