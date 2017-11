Koondise lasketreener Indrek Tobreluts lausus poolteist tundi pärast võistluse lõppu Õhtulehele, et suusad on endiselt kadunud. "Ju siis kellelgi läks neid rohkem vaja," ütles ta telefonitsi.

"Tundub, et mingi eksitusega tegu ei ole. Keegi on teadlikult ära viinud need suusad.“

Lessingule alla sattunud Zahkna treeningsuuskadel oli Tobrelutsu sõnul all vaid tavaline hooldeparafiin, mis pannakse suuskadele pärast võistlust, et nood ära ei kuivaks ega kahjustada saaks. Punktikohast jäi 39aastast vanameistrit lahutama pisut üle kahe minuti.

"Raske öelda, kui palju sellega kaotab, aga selge see, et kaotab," vaagis Tobreluts. "Juba emotsionaalselt pole kõige parem rajale minna. Eks see kõik võistlust mõjutas, aga raske öelda, mis tulemus võinuks olla."

Samuti kolme möödalasuga 75. koha saanud Rene Zahkna (+8.36,3) võistlus läks avatiiru nahka, kus tuli kaks eksimust. Ülejäänud 30 märgist kukkusid alla 29.

Tobrelutsu sõnutsi läks Zahkna avatiir tuule nahka, mis oli oluliselt tugevam kui pealelaskmise ajal. "Ta reageeris tuulele natuke vähe. Tehniliselt tegi ta kõik õigesti, aga tuule tugevust on koha peal päris keeruline hinnata. Edasi näitas ta head laskekindlust."

Viis eksimust teinud ja 100. koha saanud Kõivu (+11.20,3) soorituse kohta nentis Tobreluts vaid seda, et igas tiirus vähemalt korra eksida on ilmselgelt palju. Meeste suusavormi kohta pole mõtet ühe võistluse põhjal veel mingeid järeldusi teha, aga mõistagi rahuldust need ei pakkunud.

Lumel liikus segadusest hoolimata kiireimini Lessing, kes kaotas Martin Fourcade'ile 4.43,5, mis oli 82. näitaja. Zahkna oli prantslasest 5.31,8 (92.) ja Kõiv 5.38,0 (93.) aegasem.