Austria suusahüppaja Thomas Diethart kukkus eile Ramsau treeninglaagris tehtud hüppe käigus nii tõsiselt, et viibib siiamaani Schladmingi haigla intensiivraviosakonnas.



25aastase suusahüppaja vigastas kukkumisel oma rindkere ja pead. Koheselt pärast intsidenti helikopteriga haiglasse viidud sportlasel tuvastati peapõrutus ja ajuverejooks, lisaks said vigastada mehe kopsud.



2014. aastal triumfeeris Diethard nelja hüppemäe turneel ning lisaks teenis mees Sotši olümpial meeskonnavõistluses hõbemedali. Paraku on noormehe karjääri viimastel aastatel kimbutanud vigastuses, mistõttu võistles ta MK-sarjas viimati 2015. aastal.