Koondisemängud selleks korraks peetud ja juba ülehomme võõrustab meid Alexela Meistriliiga raames Pärnu Sadama meeskond. Tule saali või vaata Delfist!

A post shared by BC Kalev/Cramo Fännklubi (@bckalevfanclub) on Nov 29, 2017 at 1:16am PST