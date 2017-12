Southgate’il on kasutada üsna noor koondis ja paljud mehed pole suurturniiride karastust veel saanudki. „Loomulikult on meil palju mehi, kes jõuavad oma karjääri tippu alles kahe kuni nelja aasta pärast, kuid see ei tähenda, et meid võiks praeguselt turniirile maha kanda. Seda ei aktsepteeriks ükski inglane,“ rääkis Southgate BBCle.