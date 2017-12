Movember meie meeskonnas. Parimad tulemused Teie ees. Movember in our team. The best results on the pictures. #valgavalkamaksjamoorits #bcvalgavalka #movember

A post shared by BC Valga-Valka/Maks&Moorits (@bcvalgavalka) on Nov 28, 2017 at 3:23am PST