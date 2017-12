Osaühing Mulgi Õun turustas üheksa tonni tõendamata päritoluga õunu nime all "Renett" ja "Kuldrenett", teatas põllumajandusamet, vahendab ERRi uudisteportaal.

Mulgi Õun (Robin Roots)

Neljapäeval toimunud kohtumisel ei esitanud Mulgi Õun põllumajandusametile piisavalt tõendusmaterjali, mille alusel oleks võimalik teha kindlaks kõikide turustatud õunte päritolu.

"Seal pakendis oli väga palju Liivi kuldrenetti, olid kuldrenetid, aga lihtsalt täna on tekkinud väga suur segadus selle õige sordi nimega. Kinnitame seda, et enamus pakendites oli õige õun," ütles Mulgi Õuna tegevjuht, tuntud suusataja Aivar Rehemaa.

Tema sõnul on need üheksa tonni, mille päritolu kahtluse alla seati, ostetud kokku ümberkaudsetelt väiketootjatelt ning on väga keeruline tõestada, täpselt kelle aiast need pärit on.