Liverpooli jalgpalliklubi peab laupäevases matšis Brighton & Hove Albioni vastu ilmselt läbi ajama ilma Ragnar Klavanita. Küsimärk on ka Adam Lallana kohal, keda vaevab lihasevigastus.

Viimasel ajal tiimis põhikeskkaitsjaks kerkinud Klavan haigestus ja jättis vahele kolmapäevase mängu Stoke City vastu. Enne seda tegi ta kuues järjestikuses matšis kaasa 90 minutit, Liverpool püsis terve selle aja kaotuseta.

„Raggy (Klavani hüüdnimi - toim) on haige, sellisel aastaajal juhtub selliseid asju. On novembri lõpp ja asume Loode-Inglismaal,“ vahendab Daily Express peatreener Jürgen Klopi sõnu.

Eilses trennis Klavan ei osalenud ning praegu tundub üsna kahtlane, et Viljandist pärit jalgpallur homseks terveneb.

Liverpooli ootab ees tihe graafik, sest jaanuari esimeseks päevaks peetakse lühikeste pausidega koguni üheksa matši. Klopi õnneks taastus vigastusest Horvaatia koondislane Dejan Lovren, kes kolmapäeval Klavani asemel keskkaitses koha sisse võttis.

