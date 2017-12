Ruka MK-etapi valguses on suusasõpradel põhjust homset oodata, sest Lillehammeris on kavas järjekordnse klassikasprint, kus stardivad neli eestlast.

Ta lisab, et Ruka esitusega olümpiakohad kindlustanud Kilp (11. koht) ja Ränkel (15. koht) said suured pinged maha, kuid homme üritatakse samal tasemel jätkata. "Konkurents on tihe. Sprindis vahetuvad kohad 10-45 päris tihti," märkis Saarepuu.

Anti Saarepuu (Aldo Luud)

Mullu saavutas Kilp Lillehammeris 25. ja Ränkel 34. koha. "Rada on sama, mis eelmisel aasta. Marko arvas, et võib-olla veidi kiirem. Ruka rada sobis Markole paremini, kiire rada ja kaks head tõusu, kus ta saab oma leivanumbrit ehk vahelduvtõukelist klassikasammu teha. Lillehammeris on samuti kaks tõusu, aga platoo osa on vahel."

Ruka 15 km klassikadistantsil tubli 34. koha välja sõitnud ja punktikohast 3,6 sekundi kaugusele jäänud Tammjärve otsus pühapäevast jälitussõidust tervislikel põhjustel loobuda osutus õigeks. Teisipäeval oli tervis tipp-topp ja mees sai muretult trenni vihtuda. Lillehammeris on tema fookus pühapäevasel 15+15 km suusavahetusega sõidul.

Kuidas võiks too distsipliin Tammjärvele sobida? "Arvan, et Karelil on nii uisk kui klassika väga okeid. Küsimus on üleminekus. Paljudel on see, et eraldi on mõlemad alad head, üleminekul ühelt alalt teisele võib tekkida ebamugavuskramp."